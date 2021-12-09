Депутат: нельзя переписать историю, надо из нее извлекать уроки

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нельзя переписать историю, надо из нее извлекать уроки. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала депутат Палаты представителей Инна Крачек.

"9 декабря - Международный день памяти жертв геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Чем больше времени проходит со дня начала Великой Отечественной войны, тем все отчетливей становится понимание, что геноцид ни в каком виде в настоящем и будущем допустить нельзя. Уроки истории не проходят бесследно. Мы разделяем скорбь с потомками жертв фашизма и делаем выводы. Нельзя, чтобы такие ситуации повторились. Именно поэтому Палата представителей приняла закон "О недопущении реабилитации нацизма", - сказала депутат.

По словам Инны Крачек, невозможно допустить, чтобы людей делили на высший и низший сорт по национальности, вероисповеданию, цвету кожи или социальному положению. "Это то, что происходит сейчас на белорусско-польской границе, когда беженцы, которых отнесли к людям низшего сорта, находятся в сложных условиях. А страны Европы, относящие себя к так называемому высшему сорту, не соблюдают международные договоренности. Нам очень страшно, что может возродиться фашизм. Я призываю сделать все возможное, чтобы не допустить распространения коричневой чумы. В Палате представителей подготовлен законопроект "О геноциде белорусского народа". Издевательства над мирными жителями, массовые убийства, вывоз материальных ценностей, продовольствия - все содеянное подтверждено документально".

Депутат подчеркнула: необходимо передать подрастающему поколению историческую правду о жертвах и преступлениях нацизма. "Молодые люди должны четко осознавать, какой огромной ценой человеческих жизней добыта Великая Победа. Эта память должна сохраниться у всего человечества, чтобы геноцид любого народа не повторился на планете Земля. Нельзя переписать историю, надо из нее извлекать уроки", - подытожила Инна Крачек.-0-