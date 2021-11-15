Депутат о новациях в сфере лицензирования: следует искать баланс интересов всех участников процесса

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня проходит заседание рабочей группы Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей, во время которого обсуждаются положения проекта закона "О лицензировании". В частности, расширение круга лицензирующих органов, на территориальные структуры которых возлагаются контрольные функции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы проводим очередное заседание рабочей группы по рассмотрению законопроекта "О лицензировании". Хочу отметить, что сам законопроект довольно объемный и не такой простой, как кажется. Потому что наряду с переносом имплементации норм указа №450 главы государства, который уже более 10 лет работает в части видов деятельности, подлежащих лицензированию, в законопроект вносится ряд изменений, которые способствуют в том числе защите и бизнеса, - рассказал председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Игорь Комаровский. - Сегодня рассматривается блок вопросов, касающийся предоставления лицензирующим органам полномочий своим структурным подразделениям в части контроля за выполнением лицензиатами лицензионных требований".

Депутат уточнил, в некоторых сферах лицензируемой деятельности лицензиатов довольно много - насчитываются тысячи. "Кроме этого, для контроля в некоторых сферах требуется специфическое оборудование и непростые технологии, поэтому лицензирующий орган сам очень часто чисто физически и технологически затруднен проводить по всей республике этот контроль. Поэтому сегодня с заинтересованными органами государственного управления мы рассмотрим данный вопрос, - отметил он. - Лицензирование - это всегда о защите жизни и здоровья людей, о защите окружающей среды и национальной безопасности. Здесь необходимо всегда искать баланс и компромисс интересов всех участников данного процесса".

Игорь Комаровский добавил, что еще рано говорить о каких-то глобальных новациях. "Поскольку заседания рабочей группы - это дискуссионный процесс. Это уже четвертая рабочая группа. Мы проводим по специализированным блокам. Уже рассматривали лицензирование медицинских, юридических услуг, и скажу вам, что до сих пор еще не выработали устраивающую всех участников редакцию норм. Поэтому сегодня это рабочий процесс", - заключил он.-0-