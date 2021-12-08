Депутат о предоставлении гражданства 448 украинцам: Беларусь всегда готова помочь людям в беде

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь всегда готова пойти навстречу людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом заявила журналистам член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Наталья Тарасенко, комментируя указ Президента, в соответствии с которым в белорусское гражданство приняты 448 граждан Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я всегда вспоминаю слова нашего гимна: мы, белорусы, мирные люди. Мы понимаем, что такое война, бедствие, и когда просят помощи люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, - готовы пойти им навстречу", - сказала Наталья Тарасенко.

По ее словам, украинцы приезжают в Беларусь в поисках лучшей жизни для себя и своей семьи. "Поверьте, ни один человек не покинет свою родину без достаточных на то причин. Покинуть родную землю, родственников - это очень тяжело. И шаг украинцев о просьбе нашего гражданства - это продуманный шаг. Они выбирают землю, где могут обеспечить будущее своей семьи, своих детей. Наверное, это самое главное", - отметила парламентарий.

Наталья Тарасенко подчеркнула, что помощь людям, оказавшимся в беде, - это сущность белорусского народа. "Мы так живем, так действуем. И наш пример, надеюсь, будет примером для Запада в исполнении тех реальных прав человека, которые они, на мой взгляд, пока только декларируют", - дополнила депутат.-0-