Депутат о проекте Конституции: белорусы во все века выступали за мирную эволюцию

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При обсуждении проекта Конституции голос народа будет услышан, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк, сообщает БЕЛТА.

"Голос народа будет максимально услышан. Белорусы во все века выступали за мирную эволюцию. Мы очень консервативный народ и десять раз подумаем, прежде чем отрезать", - сказал Игорь Марзалюк.

Парламентарий напомнил, что сейчас у каждого белоруса есть возможность высказать свои предложения. "А потом еще будет, что называется, контрольное заседание, где все, кто принимал участие в обсуждениях на самых разных площадках, будут иметь возможность высказать свое мнение и акцентировать внимание на тех предложениях, которые звучали чаще всего. Плюс НЦЗПИ все это систематизирует и обобщит", - дополнил он.-0-