Депутат о референдуме: мы просто обязаны воспользоваться своим правом голоса

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы просто обязаны воспользоваться своим правом голоса, заявила корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Инна Крачек.

"27 февраля нам предстоит участвовать в референдуме по изменениям и дополнениям Конституции Беларуси. Во время проведения встреч в трудовых коллективах и диалоговых площадок отмечался неподдельный интерес граждан к предлагаемому проекту", - сказала Инна Крачек.

По ее словам, обсуждение велось не только по тексту документа, но и по геополитической обстановке вокруг нашей страны. "Объединение людей по интересам, развитие политических партий - вот тот цивилизованный путь, который выбирают белорусы, - отметила депутат. - Социальная направленность, а именно гарантии для многодетных семей, инвалидов, пожилых граждан - те вопросы, которые одобряются во всех коллективах".

Инна Крачек подчеркнула, что дискуссия разворачивалась по поводу ответственности человека за свое здоровье. "Так, медицинские коллективы поддержали это предложение потому, что твердо уверены в необходимости ведения здорового образа жизни, выполнения рекомендаций медицинских работников, проведения диспансеризации, - добавила она. - Политическая часть документа также вызвала огромный интерес - закрепленный статус Всебелорусского народного собрания как высшего органа народовластия. ВНС станет балансом между всеми ветвями власти и позволит обеспечить политическую стабильность. Изменение требований к кандидату в президенты, изменение функций парламента, единый день голосования - вопросы, которым уделялось большое внимание во время обсуждения. Итогом встреч явилось общее мнение, что никто не должен остаться в стороне, безучастно относиться к судьбе своей страны, своих детей и внуков. Мы заинтересованы в мире и спокойствии, развитии общества и государства и поэтому просто обязаны воспользоваться своим правом голоса".-0-