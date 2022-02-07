Депутат о референдуме: нужно беречь свое национальное и сохранять выбранный курс

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданский долг каждого изучить проект Конституции, прийти на референдум и сделать свой выбор. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Павел Попко.

"Нам всем для того, чтобы сохранить традиции и ценности своих дедов и прадедов, отца и матери, свою экономическую модель, политические устои (то, что закладывается в проекте Конституции), сегодня нужно принять решение. И 27 февраля мы придем на референдум, и если мы всем обществом договоримся жить по этому проекту, который защищает каждого белоруса не в угоду каких-то элит или какого-то одного класса, а в интересах большинства, значит, мы не попадем под внешнее управление, - сказал Павел Попко. - Да, есть Конституция 1994 года. Но мы видим, что уже не до конца срабатывают те механизмы, которые заложены в ней. Поэтому, конечно, лучше принять новый проект, чтобы защитить свои ценности, достижения своих предков и дальше сохранять свою самостоятельность".

Депутат отметил: гражданский долг каждого изучить проект Конституции, прийти на референдум и сделать свой выбор. "То есть, договориться, что нужно вместе беречь свое национальное и сохранять тот курс, который сегодня помогает балансировать в этом глобализирующемся мире передела власти, рынков сбыта и источников ресурсов", - добавил он.-0-