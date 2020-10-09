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09 октября 2020, 17:44

Депутат о ситуации в Нагорном Карабахе: сегодня там гибнут ни в чем не повинные люди

Фото из архива
Фото из архива
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9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страшно думать, что сегодня происходит в Нагорном Карабахе: там гибнут ни в чем не повинные люди, сказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Александр Сонгин.

"Нагорный Карабах для меня - это не просто какая-то абстрактная территориальная единица. Это часть моей жизни. В 1988-1990 годах я проходил срочную службу в одном из подразделений МВД и принимал участие в охране общественного порядка в Карабахе и прилегающих районах. То, что происходит сегодня там, ужасно. Втянуты две страны. Конфликт имеет давние корни. Это две нации, две религии, разные взгляды, и долгое время два народа могли уживаться на одной территории. И теперь этот хрупкий мир, который смог сохраняться на протяжении около 30 лет, нарушен, - отметил Александр Сонгин. - Мне страшно думать, что сегодня там гибнут ни в чем не повинные люди. На мой взгляд, у войны нет победителей, есть только побежденные".

Парламентарий подчеркнул: конфликт можно разрешить только путем мирных переговоров. "Я сегодня услышал по телевидению, что вроде бы две страны сели за стол переговоров в Москве. Для меня самый маленький диалог - это уже большая победа. Потому что слушать и слышать другое, отличное от твоего, мнение, прислушаться к нему и сделать какие-то выводы - это дорогого стоит", - заключил он.-0-

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