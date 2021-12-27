Депутат: основной посыл Конституции в том, что она для народа

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основной посыл Конституции в том, что она для народа. Об этом заявила в эфире телеканала СТВ член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Марина Ленчевская, сообщает БЕЛТА.

"В Конституции очень много изменений. Но самый главный, наверное, основной посыл - то, что Конституция для народа. Для белорусского народа. И то, что в этой Конституции все нормы прописаны для того, как мы будем развиваться дальше. Мир не стоит на месте. Он стремительно развивается. И мы сегодня понимаем, что нужно подстраиваться под современные реалии. И вот таких вот современных новелл в Конституции будет много", - рассказала Марина Ленчевская.

Депутат подчеркнула, что реалии жизни таковы, что на внешнем контуре ситуация меняется. "И сегодня мы видим прямую угрозу нашему государству в том числе. И говорить о том, что мы сегодня будем спокойно на это смотреть, невозможно. И опять же мы подчеркиваем в Конституции, что мы не приемлем агрессию с нашей территории. Но если к нам придут с мечом, мы мечом ответим", - отметила она.-0-