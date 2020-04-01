Депутат: от арендодателей-частников ждут послаблений для пострадавшего от коронавируса бизнеса

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси готовится пакет мер по обеспечению стабильной работы экономики на фоне коронавируса. В числе прочего предлагается сделать отсрочку по арендной плате за помещения, которые находятся в госсобственности. Однако и от арендодателей-частников также ждут послаблений для пострадавшего от коронавируса бизнеса. Об этом сообщил сегодня во время брифинга в пресс-центре БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по жилищной политике и строительству Виктор Николайкин, передает корреспондент БЕЛТА.

Депутат рассказал, что рассмотренные 26 марта на заседании Президиума Совета Министров меры направлены на оказание помощи субъектам хозяйствования, юридическим и физическим лицам. "На 16 страницах прописаны меры, которые касаются банков, местных органов власти. Так, предложено сделать отсрочку по аренде. В первую очередь речь идет о государственной. Но в то же время мы обращаемся к частникам, которые сдают в аренду свои помещения, чтобы и они своим коллегам сделали определенные послабления", - отметил Виктор Николайкин.

В некоторых регионах местные власти уже этим вопросом занимаются, добавил он. Конкретные решения на местах будут приниматься с учетом возможностей бюджета.

"То же самое по строительству жилья и по другим направлениям в строительной отрасли", - сказал парламентарий, отвечая на вопрос, будут ли приниматься защитные меры для населения в жилищном кредитовании.

По информации депутата, эти и другие меры будут приниматься в ближайшее время, в апреле-мае.

Кроме того, Виктор Николайкин рассказал о работе комиссии. К весенней сессии, которая открывается 2 апреля, она подготовила поправки в закон о государственном регулировании торговли и общественного питания, проект об изменении законов по вопросам рекламы и еще ряд документов.-0-

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Депутат рассказал, как можно будет отказаться от доставки рекламы в почтовые ящики Авторы законопроекта предлагают обязать рекламодателей, распространителей немедленно прекращать доставку рекламы в почтовый ящик по первому требованию его собственника или другого законного владельца.