Депутат: ожидаем, что граждане поддержат изменения в Конституцию

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидаем, что граждане поддержат изменения в Конституцию, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ожидаем, что граждане поддержат предложения в Основной закон, - сказал Валентин Семеняко. - Соответственно, эти изменения повлекут за собой изменение законодательной базы. Поэтому после референдума повестка весенней сессии Палаты представителей будет дополнена с учетом значимости тех законопроектов, которые проистекают из вынесенных на всенародное рассмотрение изменений в Конституцию. Это Избирательный кодекс, закон о Всебелорусском народном собрании, вопросы, касающиеся местного самоуправления, работы органов государственной власти. Все эти законопроекты, как мне кажется, нужно разрабатывать и принимать с учетом всенародного обсуждения".

Депутат подчеркнул: спешка в законодательной деятельности неприемлема. Основная работа предстоит в ближайшие два года. "На сегодняшний день мы анализируем международный опыт по данной тематике в рамках работы депутатского корпуса по изучению правоприменительной практики. Поэтому я не могу сказать, что все эти документы будут приняты на весенней сессии. Но мы будем стараться оперативно реагировать на общественный запрос".-0-