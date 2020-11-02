Депутат Палаты представителей сдала антиковидную плазму

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Марина Шкроб сдала антиковидную плазму в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Будучи врачом и активным гражданином, когда во всем мире идет пандемия коронавирусной инфекции, я считаю необходимым принять все возможные меры для того, чтобы с ней справиться. И в протоколы лечения во многих странах мира входит как раз плазма с антителами. Поэтому когда я выяснила, что у меня уровень антител достаточно высокий, для меня абсолютно не стояло вопроса: сдавать или не сдавать плазму. Потому что если моя кровь может помочь кому-то справиться с болезнью, то однозначно никаких сомнений быть не может. Поэтому с утра на безвозмездной основе я сдала 600 млн плазмы", - рассказала Марина Шкроб.

Депутат отметила, донорство говорит о человечности, небезразличии к бедам других. "Наличие крови в достаточном количестве всегда было вопросом жизни и смерти. Мне как акушеру-гинекологу это крайне понятно. И поэтому если кто-то может подарить свою кровь и свои антитела другому человеку, считаю, что человек это должен сделать", - сказала она.

Марина Шкроб подчеркнула, что ко второй волне Беларусь подошла более подготовленной. "Нам стало больше известно про эту болезнь. Мы лучше научились ее лечить и вокруг нас многие люди видят, что болезнь вполне излечима. Но тем не менее, нужно соблюдать меры предосторожности. Масочный режим в местах скопления людей: транспорт, магазины. Мытье рук, социальное дистанцирование. То есть все разумные меры для того, чтобы сберечь себя и своих родных. Но по-прежнему самой главной задачей остается сберечь от болезни людей старшего возраста", - добавила она.-0-

Фото Павла Орловского