Депутат: передача ряда полномочий парламенту назрела, мы готовы взять на себя ответственность

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Передача ряда полномочий парламенту назрела, парламентарии готовы взять на себя функции и ответственность. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко, сообщает БЕЛТА.

"Референдум является высшей формой участия граждан в законотворческом процессе. Касаемо полномочий, которые в случае принятия изменений переходят к парламенту, необходимо отметить, что парламентарии сами инициировали эти изменения во время работы на диалоговых площадках, в составе Конституционной комиссии. Передача этих полномочий назрела, и парламентарии готовы взять на себя эти функции и ответственность. Кроме того, это поможет сбалансировать систему сдержек и противовесов в разделении властей, во взаимодействии различных ветвей власти и выйти на новый уровень взаимодействия", - сказал Валентин Семеняко.

Он также пояснил, о передаче каких полномочий парламенту идет речь. "Прежде всего это полномочия, упорядочивающие взаимодействие парламента с другими ветвями представительной власти. В частности, у Совета Республики появляется возможность анализировать работу местных органов самоуправления и отменять их решения. Также повышаются полномочия по принятию бюджетов страны. Появляются полномочия по заслушиванию должностных лиц в парламенте о ходе их работы. И это все результат анализа той работы парламента, которая сложилась на протяжении целого ряда лет", - отметил депутат.

В ответ на вопрос, не станет ли Беларусь в результате парламентской республикой, он подчеркнул, что вся полнота власти остается за Президентом. "Если говорить о парламенте, законотворческой деятельности, то согласно Конституции у Президента остается право подписать закон либо не подписать его", - добавил Валентин Семеняко.-0-