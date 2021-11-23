Депутат: Польша проявляет цинизм и антигуманизм по отношению к беженцам

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша проявляет цинизм и антигуманизм по отношению к беженцам. Такое мнение в эфире телеканала ОНТ высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Василий Панасюк, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА "Европа через этот кризис продемонстрировала нам яркое проявление антидемократических подходов, попрание международных прав. То есть налицо проявление цинизма, антигуманизма по отношению к мирным людям, когда против невооруженных мигрантов выстраивается серьезная дислокация вооруженных сил. Это уму просто непостижимо, когда началось воздействие посредством водометов с агрессивными жидкостями. Тем более речь уже идет об элементарном нарушении государственной границы", - сказал Василий Панасюк. По его словам, для разрешения данной ситуации необходим конструктивный диалог. "Беларусь - выстроенное правовое государство со своими законами, правилами. Эти правила мигранты на территории Республики Беларусь исполняют", - отметил парламентарий. Василий Панасюк добавил, что именно Беларусь протянула беженцам руку помощи, постоянно оказывая гуманитарную помощь.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!