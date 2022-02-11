Депутат: практику проведения диалоговых площадок необходимо продолжить и после референдума

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практику проведения диалоговых площадок необходимо продолжить и после референдума по внесению изменений в Конституцию. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Диалоговые площадки сейчас проходят по всей стране. Они настолько актуальны, что, я думаю, могут продолжиться и после референдума. Потому что это диалог с людьми", - подчеркнул Олег Гайдукевич.

При этом депутат обратил внимание, что граждане стали активнее интересоваться происходящими в стране процессами и понимают важность приближающегося референдума. "Они настроены не просто идти голосовать. Я как политик убежден, что абсолютное большинство белорусов поддержат обновленный проект Конституции. То, что людям не безразлична судьба страны, то, что люди понимают, что только эволюционный путь развития, только вот так модернизируя страну, можно двигаться вперед, это для меня очевидно", - заявил политик.-0-