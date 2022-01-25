Депутат: правда и справедливость - основа уверенного будущего страны и народа

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правда и справедливость - основа уверенного будущего страны и народа, заявила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сильная социальная политика, социальная справедливость и то, что у нас в стране власть работает для народа и народ имеет реальную возможность быть услышанным, принимать участие в важнейших решениях для государства - мы это видим на протяжении всего периода нашего развития. Поэтому всевозможные иные точки зрения, на мой взгляд, это желание добавить в бочку меда каплю дегтя. Но мы прекрасно понимаем, что найдем способ этот деготь и яд вычерпать и выбросить на свалку истории. Потому что там, где правда и справедливость - там всегда уверенное будущее страны и народа", - сказала Лилия Ананич.

По ее словам, у белорусов есть реальная возможность принять участие в судьбоносным периоде развития нашего государства - референдуме. "И конечно, нужно понимать, что закон, демократия и порядок - тогда, когда законы работают, когда они создаются с опорой на знания жизни, на тех людей, для которых эти законы пишутся и принимаются. Для всего народа, для всей страны. Тем более главный закон. Все общество должно консолидировать свои усилия и в рамках уже существующего и дальнейшего развития законодательной базы принимать участие в созидательных процессах. Только так мы можем быть уверенными в том, что сохраним свою самобытность, свой социальный курс и будем дальше развивать свою суверенную независимую Беларусь", - подчеркнула депутат. -0-