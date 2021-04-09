Депутат: предприятия не должны быть местом для реализации политических амбиций

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия республики не должны быть местом для реализации политических амбиций. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделилась председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Людмила Кананович, комментируя законопроект об изменении законов по вопросам трудовых отношений, сообщает БЕЛТА.

По ее словам, принятый в первом чтении законопроект направлен на обеспечение стабильной работы всех трудовых коллективов, включая предприятия с опасными производствами. Все нормы трудового права направлены на создание устойчивой и сбалансированной системы трудовых отношений, в которой учитываются интересы нанимателей, работников и государства.

"Понятно, что правовая неопределенность в регулировании законодательства о труде может порождать конфликтные ситуации между нанимателем и работниками организаций. Как законодатели (да и просто как граждане своей страны) мы не могли не отреагировать на политические события прошлого года. Поэтому немотивированные отказы людей от работы, незаконные акции, в том числе создающие препятствия другим работникам в выполнении их трудовых обязанностей, явились предпосылками совершенствования законодательства в области трудового права. Кстати, при подготовке этого законопроекта прорабатывались предложения не только от заинтересованных государственных органов, но и от конкретных предприятий. Необходимость и предлагаемые меры дополнительного совершенствования отдельных подходов в регулировании вопросов дисциплины и порядка в трудовых коллективах направлены в первую очередь на обеспечение национальной безопасности и защиту общественного порядка в стране. Предприятия республики не должны быть местом для реализации политических амбиций, поэтому проводимая работа по изменению законодательства в настоящее время носит превентивный характер, направлена на упреждение нарушений", - рассказала парламентарий.

Она отметила, что появятся новые основания для прекращения трудовых отношений. Во-первых, таким основанием станет принуждение других работников к участию в забастовке, создание им препятствий для выполнения трудовых обязанностей, призыв к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин.

"Кстати, наши избиратели на встречах в округах рассказывали о фактах такого принуждения. Еще одно основание - участие в незаконной забастовке, а также иные формы отказа от выполнения своих трудовых обязанностей без уважительных причин. Кроме того, расширяются полномочия нанимателя по отстранению работника от работы, если он призывает к прекращению работы других сотрудников без уважительных причин. Законопроект конкретизирует отдельные нормативные предписания в отношении организации забастовок, - подчеркнула председатель комиссии. - Первое - это цель проведения забастовки. По действующему законодательству забастовка - это временный добровольный отказ работников от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора. То есть не для выдвижения политических требований! Предметом коллективного трудового спора между нанимателем и представителями работников являются неурегулированные разногласия сторон по вопросам, связанным с трудовыми отношениями: по поводу установления и изменения условий труда и быта работников, вопросам заключения и исполнения коллективных договоров и соглашений".

Людмила Кананович обратила внимание и на такой аспект, как последствия забастовки. Ведь она может привести к остановке работы целого предприятия. "Последствия такой приостановки, особенно на опасных производственных объектах, могут быть непоправимыми не только для предприятия и его работников, но и для общества в целом. Обращаю внимание: согласно действующей редакции статьи 388 Трудового кодекса специальным законом могут быть установлены ограничения реализации права на забастовку в той мере, в какой это необходимо в интересах национальной безопасности, общественного порядка, здоровья населения, прав и свобод других лиц. С учетом данной нормы предлагается запретить проведение забастовок на предприятиях, имеющих опасные производственные объекты. Соответствующая норма вносится в закон "О промышленной безопасности". Полагаю, эти изменения позволят сделать очередной шаг в направлении совершенствования законодательства о труде, обеспечения баланса прав и обязанностей работников и нанимателей", - резюмировала народный избранник. -0-