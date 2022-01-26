Депутат: принять участие в референдуме - долг каждого

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Долг каждого принять участие в референдуме, заявила корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Валентина Назаренко.

"Продолжается обсуждение проекта обновленной Конституции в трудовых коллективах, с общественностью, на диалоговых площадках. Люди положительно высказываются о внесенных изменениях и дополнениях в Основной закон. Особое внимание уделяется дополнению по признанию Всебелорусского народного собрания высшим представительным органом народовластия Беларуси, наделяя его высокими полномочиями и придавая его решениям юридическую силу", - сказала Валентина Назаренко.

Депутат подчеркнула, что Всебелорусское народное собрание не новелла. "Оно оправдало свое предназначение. С 1996 года ВНС определяет основные направления и приоритеты развития Беларуси. Это дополнение в Конституцию подтверждается современными реалиями, - отметила она. - Главная ценность нашего государства - человек. Единственный источник власти и оплот суверенитета - народ. Мы вправе самостоятельно решать актуальные вопросы, связанные с развитием государства и общества. В сложившейся общественно-политической ситуации в стране мы вправе определиться и по сохранению баланса ветвей власти, консолидации общества, и по поддержанию гражданского согласия".

Валентина Назаренко добавила: "Может быть множество мнений и рассуждений по тем или иным положениям Основного закона, но государство - единое целое. И долг каждого принять участие в референдуме и выразить свое волеизъявление по принятию изменений и дополнений в Конституцию".-0-