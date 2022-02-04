Депутат: проект Конституции является концептуальным, адаптированным к современным реалиям документом

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Конституции является концептуальным документом, который адаптирован к современным реалиям. Такое мнение высказал член Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Анатолий Насеня на встрече с трудовым коллективом Министерства архитектуры и строительства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, представляя гостя, подчеркнул, что в ближайшее время в стране пройдет значимое государственное событие, результат которого во многом повлияет на дальнейшую судьбу каждого белоруса и страны в целом.

"Уверен, что каждый из вас, готовясь к референдуму, ознакомился с предлагаемыми изменениями и дополнениями в Конституцию, изучил необходимую информацию и определил ряд вопросов, которые требуют дополнительного пояснения. Наша сегодняшняя диалоговая площадка является местом, где мы можем продуктивно обсудить тему предстоящего всенародного опроса и другие актуальные события, происходящие в республике", - сказал Руслан Пархамович.

В своем выступлении Анатолий Насеня рассказал работникам министерства о новшествах, которые отражены в предлагаемом проекте Основного закона страны. Депутат подробно остановился на нововведениях, касающихся социального и политического блоков, а также пояснил, каким образом планируется их реализовывать.

"Представленный проект Конституции является концептуальным документом, который адаптирован к современным реалиям. Работа над ним велась специально созданной комиссией с учетом предложений граждан и юридических лиц, изучения зарубежного опыта. К примеру, по линии парламента мы сотрудничаем более чем с 70 странами мира. Среди них есть те, которые также относительно недавно проводили подобные всенародные опросы. Мы учли этот опыт, выработали собственные предложения и направили их соответствующей рабочей группе", - сказал Анатолий Насеня.

Отдельное внимание депутат уделил закреплению в Конституции статуса Всебелорусского народного собрания.

"Исторически сложилось, что все решения, впоследствии влияющие на судьбу страны, принимались народом Беларуси сообща. В проекте изменений и дополнений отдельная глава отведена роли ВНС как высшего органа народовластия. Предполагается, что в будущем Всебелорусское народное собрание будет определять ключевые направления развития государства, обеспечивать его целостность и независимое существование. А решения, принимаемые делегатами собрания из всех регионов страны, станут прямым отражением волеизъявления граждан Беларуси", - отметил Анатолий Насеня.

Член Постоянной комиссии по экономической политике подчеркнул, что в случае принятия изменений и дополнений предстоит провести колоссальную работу по приведению в соответствие всех законодательных документов, а также разработать новые.

Помимо этого, в ходе диалога Анатолий Насеня ответил на интересующие работников вопросы, которые касались работы строительных организаций в регионах, подготовки и принятия законопроектов, налогообложения и обновленного Кодекса Беларуси об образовании.

В заключение Руслан Пархамович и Анатолий Насеня договорились о продолжении практики проведения подобных мероприятий в министерстве.-0-