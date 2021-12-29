Депутат о проекте Конституции: Мы остаемся социально ориентированным государством

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Конституции отражает веяния времени и требования современности. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Людмила Здорикова.

"У всех белорусов появилась возможность ознакомиться с проектом Конституции. Хочется отметить, что разработанный проект Основного закона в первую очередь отражает веяния времени, требования современности. На мой взгляд, это тот Основной закон, который позволит нашему государству сохранить стабильность, суверенитет, справиться со всеми современными вызовами и поступательно развиваться нашей стране дальше, - сказала Людмила Здорикова. - Участвуя в диалоговых площадках, обсуждая с трудовыми коллективами изменения и дополнения в Конституцию, я вижу очень большую заинтересованность и понимание со стороны наших граждан в необходимости новой Конституции, отвечающей современным требованиям".

Проект основывается на лучших традициях действующей Конституции. "Конечно, сохраняются основные положения. Мы остаемся социально ориентированным государством, увеличивается количество социальных гарантий населению. Лучшие традиции сохранены. Те новшества, которые вносятся, продиктованы временем. Меняется белорусское общество, мир вокруг нас, новые вызовы встают перед нашим государством. Конечно, мы должны на них отвечать, реагировать на ту ситуацию, которая развивается вокруг нашей страны", - отметила она.

Проект Конституции находится в свободном доступе. "Каждый, у кого есть какая-то своя точка зрения, свое мнение - может высказаться, поделиться. Мы все разные, но мы должны быть едины в том, что Беларусь - это наша страна. Это суверенное, независимое государство, и только от нас зависит, каким оно будет. Только мы имеем возможность и право принимать решения, от которых будет зависеть будущее и нашей страны, и нас как граждан этой страны, будущее наших детей. Высказаться может каждый", - констатировала депутат.-0-