Депутат: проект Конституции отвечает новым запросам политических реалий

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Конституции отвечает новым запросам политических реалий. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Инна Крачек.

"Проект Конституции отвечает новым запросам политических реалий", - сказала Инна Крачек.

Депутат напомнила, что внесению изменений и дополнений в Основной закон страны предшествовала большая организационная работа. "Проводились диалоговые площадки по всей стране с представителями образования, медицины, рабочими. Первое мое впечатление, когда лично я открыла проект Конституции, - два предложения, которые мы обсуждали с населением на диалоговых площадках, учтены, - отметила она. - Первое из них - то, что семья - это союз мужчины и женщины. Я сама в прошлом акушер-гинеколог, заведующая родильным домом и, конечно, вопросы семьи нас волновали всегда. Семья полноценна тогда, когда в ней есть дети. Все однополые браки, та идеология, которая навязывается нам извне, чужды нормальному человеку. Второй момент - то, что конституционно закреплено, что человек сам ответственен за свое здоровье. Людям сказано, что медицина для вас будет всегда, но и самому что-то нужно делать для сохранения самого ценного, что у тебя есть, - здоровья. И пандемия COVID в очередной раз это все подтвердила".

Инна Крачек остановилась на еще одном важном моменте, который нашел отражение в проекте Конституции. "Это то, что люди могут объединяться в политические партии по тем или иным интересам. Что еще раз подтверждает, что улица - это не место для обсуждения и высказывания своих взглядов. Партия объединяет людей, которые придерживаются определенных взглядов, и после этого они начинают борьбу за место в парламенте, высказывают свои взгляды уже в какой-то определенной плоскости между своими единомышленниками. А дальше, если народ их поддержит, то он за них проголосует. То есть в правовое поле всю эту политическую составляющую нужно вернуть. Любую проблему нужно решать в правовом поле", - подчеркнула она.

При этом Беларусь остается социально ориентированным государством. "Это остается неизменным, - добавила парламентарий. - Конституция - это толчок к тому, в каком направлении мы будем развиваться, все остальное это уже конкретизация. Еще долгий законодательный путь нам предстоит".-0-

Депутат о проекте Конституции: Мы остаемся социально ориентированным государством