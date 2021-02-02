Депутат: программа развития Беларуси на пятилетку нацелена на повышение качества жизни населения

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа развития Беларуси на пятилетку нацелена на повышение качества жизни населения. Об этом сказала корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак.

"В социальном блоке программы развития Беларуси до 2025 года будут рассматриваться вопросы повышения качества жизни населения.

Здесь мы говорим о повышении продолжительности жизни, доступности и качества оказания медицинской помощи, снижении смертности в трудоспособном возрасте. И здесь мне бы хотелось обратить внимание, что скоро вступит в силу новая редакция закона "О здравоохранении". Его положения также направлены на эти цели", - рассказала Людмила Макарина-Кибак.

Еще один важный приоритет программы будущей пятилетки - счастливая семья. "Здесь мы говорим о семейной политике, о традиционной семье. Желательно, чтобы эта семья была как минимум с двумя детьми. Поэтому много внимания по-прежнему уделяется стимулированию рождаемости, поддержке многодетных семей, развитию программы семейного капитала, - отметила парламентарий. - Традиционно много внимания уделяется молодежи. В частности, это повышение качества образования, в том числе профессионального, реализация права молодежи на участие в жизни страны через молодежные советы и парламент. В итоге все это будет способствовать улучшению демографической ситуации и создаст условия для счастливой жизни".

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-