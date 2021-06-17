Депутат: против Беларуси идет гибридная война и мы должны быть готовы ко всем вызовам и угрозам

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении Беларуси идет гибридная война, и мы должны быть готовы ко всем вызовам и угрозам, заявила журналистам член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Людмила Жолнерчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли законопроект "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя" в первом чтении. Документом предусматривается внесение изменений в законы "О Вооруженных Силах Республики Беларусь", "О чрезвычайном положении" и "О военном положении".

"События прошлого года показали необходимость пересмотра нашего законодательства в части наделения полномочиями государственных органов в задействовании и применении сил и средств для защиты конституционного строя и суверенитета Беларуси, - сказала Людмила Жолнерчик. - Мы видим, что в настоящее время Беларусь подвергнута беспрецедентной атаке. Назрела необходимость нам что-то предпринимать. Именно этот законопроект сейчас необходим и актуален. Мы должны показать всему миру, что мы можем и должны защитить нашу республику".

Парламентарий отметила, что в отношении Беларуси идет гибридная война. "Нам угрожают извне, и мы должны быть готовы ко всем вызовам и угрозам", - добавила она.-0-