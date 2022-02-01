Депутат: с потерей суверенитета и независимости закончится комфортная и безопасная жизнь

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С потерей суверенитета и независимости закончится комфортная и безопасная жизнь, заявила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Жанна Чернявская.

"Мощное, сильное и впечатляющее Послание Президента адресовано не только белорусскому народу, но и внешнему миру, и оппонентам белорусской государственности. Как всегда, четко, честно, открыто, с глубоким анализом прошлого и настоящего, называя вещи своими именами, глава государства дал оценку событиям, происходящим вокруг Беларуси. Поставлен четкий акцент на том, что мир - это абсолютная ценность для белорусов, важнейшая, мировоззренческая. Для его сохранения нам всем необходимо приложить колоссальные усилия. Всем вокруг понятно однозначно, что белорусы сделают все, чтобы сохранить свою независимость", - сказала Жанна Чернявская.

Парламентарий отметила: многие СМИ за рубежом цитируют нашего Президента. "И это понятно, так как в отличие от западных политиков, которые оторваны от реальности и далеки от проблем своих народов, Александр Лукашенко живет чаяниями как белорусского народа, своей страны, так и других славянских народов. В речи Президента много внимания было уделено развитию экономики в период санкционного давления. Был четкий посыл, что линия поведения должна быть одна: мобилизовать все ресурсы, искать новые возможности для развития. Были озвучены не менее важные вопросы социальной сферы, шла речь о ценностных ориентирах белорусов, о борьбе с коронавирусом, об исторической памяти, о молодежи, справедливости, ответственности и заботе, - подчеркнула она. - Важнейший посыл всему обществу: нельзя быть обществом потребления. Мы все должны понять, что только общество просвещенных и сознательных граждан, осмысленно вовлеченных в созидание родного дома, нашей Беларуси, добьется успеха и выживет, будет развиваться в этот сложный период глобальных изменений и агрессии".

Жанна Чернявская добавила: три вопроса, которые глава государства задал белорусскому народу, может, были неожиданными, но логичными. "Каждый белорус должен понимать, что с потерей суверенитета и независимости страны можно потерять государство, закончится комфортная и безопасная жизнь в Беларуси, а многим людям придется искать заработок, чтобы выжить и прокормить себя и свои семьи. Как в Украине, например. Выбор остается за каждым человеком", - констатировала она.-0-