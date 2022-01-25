Депутат: сегодня семья не просто ячейка общества, это мерило ценностей

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня семья не просто ячейка общества, это мерило ценностей. Об этом заявила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Семья для нас не просто ячейка общества. Сегодня семья - это мерило ценностей общества и государства. Если мы говорим о традиционной семье, значит в этом наши корни и истоки. В этом наша традиция христианства, наш посыл в будущее, наша демографическая безопасность", - сказала Лилия Ананич.

Парламентарий отметила, что сегодня не просто предпринимаются попытки, а уже перевернут институт семьи. "Когда однополые браки - это уже новая "нормальность" для ряда, казалось бы, стран, которые претендуют на верховенство права, в том числе и в этом сегменте, - дополнила она. - Наша Конституция закрепляет и эти важнейшие фундаментальные ценности. Этим мы самобытны. В этом наша перспектива, наше дальнейшее развитие".-0-