Депутат: ситуация на границе показала истинное отношение европолитиков к декларируемым ценностям

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Во время таких событий особенно остро проявляются ценности, порой декларируемые политиками, и реальное к ним отношение. Такое мнение сегодня журналистам высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Виктор Свилло, передает корреспондент БЕЛТА.

Депутаты сегодня ознакомились с ситуацией с беженцами на белорусско-польской границе, доставили гуманитарную помощь. В качестве волонтеров они присоединились к организации помощи в пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги", где сейчас находится около тысячи человек.

"Во время таких событий особо остро проявляются ценности, которые декларируются порой политиками, и реальное к ним отношение. Меня ситуация очень зацепила. Сегодня с белорусской стороны журналисты имеют возможность работать прямо на месте событий, даже у самой линии границы", - сказал Виктор Свилло. Сопредельная же сторона, подчеркнул он, объявила режим ЧП, никого к месту не пропускает.

"Основная задача журналистов - показывать, что происходит, и давать этому оценку. И сегодня мы видим контраст: с нашей стороны полный доступ, а в Польше журналистов задерживают", - отметил депутат.

"Очень важно, что Беларусь в этом вопросе демонстрирует открытость. Цель у нас всех одна - разрешить сложившийся кризис и помочь этим людям", - резюмировал Виктор Свилло.-0-