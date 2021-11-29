Депутат: ситуация на границе - разработанная операция западных спецслужб

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация на белорусско-польской границе - разработанная операция западных спецслужб. Об этом журналистам заявил член Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Игорь Хлобукин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация действительно парадоксальная. Она имеет целенаправленный характер. Идет разработанная определенная спецоперация спецслужб западных государств. Решить этот вопрос очень просто - открыв гуманитарный коридор", - сказал Игорь Хлобукин.

Однако, по его словам, некоторые пытаются нажиться на этой ситуации. "Кто-то, как Польша, - показать свою силу и получить определенные финансовые средства от Евросоюза и от своих заокеанских партнеров. Кто-то занимается контрабандой с получением дивидендов от незаконного перемещения людей через границу. Ведь многие из этих людей продали свое имущество, отдали последнее за свое перемещение. Поэтому этот вопрос лежит не только в плоскости геополитики, но и в сфере криминала, а также в плоскости отношения к нашей стране", - отметил парламентарий.

Игорь Хлобукин подчеркнул, что Беларусь не бросила этих людей в беде. "Мы показали свое лицо со всех сторон - с точки зрения гуманизма, нашего отношения к людям и международным договорам. Мы не просто словом, а делом помогаем всем попавшим в беду, независимо от гражданства, национальности, пола, расы, вероисповедания. Такова позиция нашего социального государства. Это наш бренд, мы его сохраним. Теперь все больше людей в мире убеждаются в гуманности и значимости наших шагов по урегулированию этого вопроса", - констатировал он.-0-