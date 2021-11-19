Депутат: со стороны западных государств на Беларусь оказывается информационное давление

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Со стороны западных государств на Беларусь оказывается информационное давление, заявил журналистам член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Евгений Зайцев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим, какое информационное давление оказывается на Беларусь со стороны западных государств и тех сил и деструктивных элементов, которые сегодня пытаются дестабилизировать обстановку", - сказал Евгений Зайцев.

Сегодня депутат принял участие в совместном заседании постоянных комиссий ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, по социально-экономическим и правовым вопросам, по политическим вопросам и международному сотрудничеству в формате видео-конференц-связи. В числе рассмотренных вопросов - проект модельного закона ОДКБ "Об информационной безопасности".

"Законопроект предполагает гармонизацию национальных законодательств государств - членов ОДКБ в рамках борьбы с угрозами информационной безопасности. Сегодня это наиболее актуально. Потому что те фейковые новости, те новостные позывы в информационных лентах зарубежных государств, в Telegram-каналах, мессенджерах - их необходимо рассматривать с точки зрения национальной безопасности и конкретно к этому применять то или иное законодательство в этой области, - отметил парламентарий. - Принятие данного законопроекта позволит странам - членам ОДКБ адекватно реагировать на существующие вызовы и угрозы в сфере информационной безопасности".-0-