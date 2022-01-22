Депутат: социально ориентированное государство - бренд Беларуси

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социально ориентированное государство - бренд Беларуси, заявила в эфире телеканала "Беларусь 1" член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Марина Ленчевская, сообщает БЕЛТА.

"Конституция 1994 года у нас очень сильная, но пришло время менять ее: изменяется экономика, социальная сфера, общественно-политическая жизнь страны. Но важно донести, что государство по-прежнему остается социально ориентированным. Это наш бренд. Позитивно воспринимается новелла о том, что сегодня граждане несут социальную ответственность", - сказала Марина Ленчевская.

Республиканский референдум по вопросу изменений и дополнений в Конституцию Беларуси назначен на 27 февраля. Вместе с тем тематические диалоговые площадки будут продолжаться, чтобы у граждан была возможность получить ответы на все вопросы по проекту Основного закона.-0-