Депутат: социально ориентированное государство в проекте Конституции проходит красной линией

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сохранение социально ориентированной модели государства в проекте новой редакции Конституции проходит красной линией, заявила журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак после диалоговой площадки по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции, которая прошла сегодня в БГМУ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Красной линией в проекте новой редакции Конституции проходит то, что наше государство остается социально ориентированным. И мы знаем точно: все, что касается здравоохранения, для нашего народа будет обеспечено. Имею в виду бесплатное оказание медицинской помощи. Тем более что все условия для сохранения здоровья гражданина у нас в стране созданы", - сказала Людмила Макарина-Кибак.

При этом новшеством, которое предполагается ввести в Конституцию, будет обязанность каждого сохранять свое здоровье, а также здоровье своей семьи и близких. По словам депутата, на многих диалоговых площадках задают вопросы, касающиеся именно этого новшества, в частности, как будет контролироваться соблюдение этой нормы, будет ли медицина платной. "Мы говорим, что оказание медицинской помощи остается бесплатным", - добавила она.

Говоря об ответственности каждого белоруса за сохранение собственного здоровья, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило отметил, что этот постулат предложен членами Конституционной комиссии. По его словам, медики всегда подчеркивали, что сохранение здоровья зависит не столько от системы здравоохранения, сколько от усилий каждого человека.

"На диалоговых площадках задается достаточно много вопросов. Конечно, для граждан важны социальные гарантии - бесплатное образование, здравоохранение, стабильность в обществе. Для людей, в том числе инвалидов, важна социальная защита", - сказал Вячеслав Шило. Подобные встречи, по его словам, важны не только для того, чтобы донести предлагаемые изменения в Основной закон, но также чтобы получить обратную связь.

В Белорусском государственном медицинском университете на этой неделе стартовали диалоговые площадки, где сотрудники и обучающиеся ведущего медицинского учреждения высшего образования страны обсуждают проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, который был вынесен на всенародное обсуждение 27 декабря. Такие мероприятия проходят как на общеуниверситетском уровне, так и на факультетах, кафедрах, в общежитиях и в других подразделениях БГМУ.

Первая масштабная диалоговая площадка состоялась 11 января в ходе заседания расширенного Совета университета. В ее работе участвовал глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко, который подробно остановился на основных положениях проекта Основного закона, достижениях современного белорусского государства за последние три десятка лет его независимого, суверенного развития, а также ответил на вопросы работников и студентов.-0-