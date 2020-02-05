Депутат: у белорусских вузов должно быть больше филиалов кафедр в регионах

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским вузам стоило бы открывать больше филиалов кафедр в регионах. Такое мнение время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "11 центров притяжения. Региональные драйверы роста" в пресс-центре БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по аграрной политике Николай Шевчук.

Парламентарии изучают проблемы, с которыми сталкиваются предприятия в регионах. Например, в Солигорске ощущают нехватку кадров. "Филиал факультета, который готовит специалистов для горнодобывающей промышленности, нужно делать в Солигорске. Помещений там хватает. Приедут преподаватели, лекции почитают. Появится своя ученая среда, которая будет работать на этом предприятии. И не надо этого бояться. Система образования должна быть подвижной, идти за точками развития экономики", - считает Николай Шевчук.

"Если Солигорск станет университетским городом и здесь можно будет получить высшее образование, то люди оттуда никуда не поедут. В этом городе каждая семья связана с шахтой. А если человек уехал учиться в Минск, то из столицы будет возвращаться неохотно. Он будет цепляться за Минск, потому что уже привык, нашел друзей, подобрал себе работу", - отметил депутат.

Мнение Николая Шевчука разделяет аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Андрей Чернобай. Он напомнил, что в советские годы существовала практика, когда молодые люди еще будучи студентами получали на заводах необходимые знания и навыки, первые рабочие специальности и в итоге закреплялись на предприятии. "Не вижу особых проблем. Может быть, Минобразования по-другому скажет, но почему не сделать в том же Солигорске филиал БНТУ? Пусть это будет многоуровневая система. Лицей, колледж и потом уже высшее образование. И пусть люди работают, учатся. Только польза от этого будет", - уверен аналитик БИСИ.-0-

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