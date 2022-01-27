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27 января 2022, 17:55

Депутат: уверен, что глава государства в Послании обозначит и социальную составляющую

Фото из архива
Фото из архива

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уверен, что в Послании белорусскому народу и Национальному собранию глава государства обозначит и социальную составляющую. Об этом заявил журналистам член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Дик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наступил момент истины. Я ожидаю от Послания Президента прежде всего то, что он оценит большую работу, проведенную на диалоговых площадках, при обсуждении проекта Конституции. Таким образом он наметит траекторию развития нашей страны на ближайшее будущее в столь непростой ситуации, обусловленной напряженностью на южных границах, когда, на мой взгляд, достаточно какой-то искры или провокации, чтобы возникла эскалация военных действий, - сказал Сергей Дик. - В условиях жестких экономических санкций, принятых по отношению к нашей стране, я ожидаю, что в Послании будут очерчены пути решения. Это развитие экономических связей с такими регионами, как Латинская Америка, Африка, Центральная Азия, Ближний Восток, чтобы мы там смогли компенсировать потери от санкций за счет развития и укрепления экономических связей".

Депутат выразил уверенность, что глава государства обозначит и социальную составляющую. "В Год исторической памяти, на мой взгляд, Президент обязательно уделит внимание тому непростому историческому пути, который прошел наш народ, наше государство, прежде чем обрести независимость и суверенитет, - отметил он. - И обсуждение в коллективах, на диалоговых площадках показало, что этот вопрос именно для молодежи очень важен. Мы должны четко понимать, что именно историческая политика сейчас играет главную роль при определении дальнейшего пути нашего развития".-0-

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