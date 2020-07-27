Депутат: в белорусах ценны инициативность и готовность вместе конструктивно решать проблемы

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусах ценны инициативность и готовность вместе в конструктивном ключе решать проблемы. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольга Петрашова.

По словам Ольги Петрашовой, как депутат она много встречается с работниками предприятий и организаций своего Могилевского-Октябрьского округа №86. "Белорусы всегда умели участливо и ответственно относиться к жизни своих трудовых коллективов. Благодарна людям за неравнодушие, за предложения, как улучшить работу их учреждений и предприятий, за инициативу и готовность вместе решать существующие проблемы конструктивным способом переговоров", - сказала парламентарий.

Она обратила внимание, что люди, которые занимают активную гражданскую и жизненную позицию, серьезно подходят к своим трудовым обязанностям. Это позволяет сохранить то, что создано в стране за годы независимости, и развиваться в промышленности, экономике.

В числе приоритетов государственной политики была и остается сфера культуры. "Реализация творческого потенциала в искусстве, культуре, спорте, поддержка талантливых, трудолюбивых ребят, создание условий для самореализации, развитие творческих инициатив - одно из приоритетных направлений. Беларусь будущего за талантливой, креативной молодежью, за новыми возможностями и интересными проектами", - подчеркнула Ольга Петрашова.-0-