Депутат: в борьбе с коронавирусом странам стоит проявлять солидарность и избегать популистских мер

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В борьбе с коронавирусом странам стоит проявлять солидарность и избегать популистских мер. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич.

Страновой офис ВОЗ сегодня распространил заявление, в котором высказал озабоченность быстрым распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире и сопутствующим негативным социально-экономическим воздействием на общества и страны. Парламентарий подчеркнул, что в такой ситуации страны должны проявить солидарность. "Надо вместе действовать, поддерживать друг друга, особенно в интеграционных объединениях. Мировая история показывает, что именно солидарность и взаимная поддержка всегда спасают в подобных ситуациях", - напомнил Олег Гайдукевич. Он также отметил, что популистские меры ни в коей мере не помогут решить проблему.

Депутат согласен с позицией ВОЗ по поводу того, что введение ограничений на перемещение людей и товаров в периоды ЧС в области здравоохранения в большинстве случаев не является эффективной мерой. Более того, это может иметь негативные социально-экономические последствия для затронутых ими стран. "Мы должны думать не только о медицинских последствиях, хотя это и самое главное. Нужно думать еще и об экономике. Уже сейчас говорят о миллиардных убытках, а это сокращение рабочих мест, снижение уровня благосостояния людей в перспективе, - констатировал он. - Чтобы избежать возможных негативных последствий в Беларуси, мы предлагаем правительству предпринять ряд мер по арендной плате, кредитам и проверкам для поддержки малого и среднего бизнеса".

По мнению Олега Гайдукевича, чтобы предотвратить распространение любой инфекции, важно своевременно информировать людей о текущей ситуации и напоминать о правилах безопасности. Депутат рассказал, что уже предпринял определенные меры - ограничил участие в массовых мероприятиях. Каждому записавшемуся на прием он предлагает задать вопросы по телефону, скайпу и т.д. Парламентарий видит большой вред в распространении слухов и недостоверной информации. "Все это мешает медикам, которые в нынешних условиях показывают высший класс работы", - резюмировал Олег Гайдукевич.-0-