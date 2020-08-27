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27 августа 2020, 13:15

Депутат: в информационном пространстве разразилась война за умы и сердца белорусов

Людмила Нижевич. Фото из архива
Людмила Нижевич. Фото из архива

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В информационном пространстве разразилась война за умы и сердца белорусов. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Нижевич.

"В информационном пространстве разразилась война за умы и сердца белорусов в желании столкнуть, натравить людей различных взглядов в коллективах, на улицах, площадях. Я против насилия в любом его проявлении. Я прежде всего женщина, мать, но правовая оценка каждому отдельно взятому инциденту, как и оценка тем, кто спровоцировал эту ситуацию в республике, должна быть дана соответствующими компетентными органами и по закону, иначе мы утонем в потоке противоречивой информации и грязи, - сказала Людмила Нижевич. - Мы все хотим жить в правовом государстве с соблюдением конституционных норм и правил, так давайте соблюдать эти нормы и правила. Но скажите, в какой главе Конституции написано, что можно оскорблять и унижать достоинство граждан Беларуси? Мы все требуем к себе уважения. А что за плакаты в руках митингующих? И что делают дети и подростки в толпе? За какие идеи и по каким законам они там находятся во внеурочное время? Давайте не лишать детей детства. Детям нет места в политике. Площадь - это не место для решения проблем".

Парламентарий подчеркнула: "Нам сегодня как никогда нужно жить не сердцем, а разумом, и держаться вместе. Пора понять, что абсолютно недороги наши с вами ценности людям, толкающим рабочих на забастовки, направленные на подрыв белорусской экономики, подталкивающим молодежь, подростков на уличные протесты за непонятные идеи, под нацистскими флагами и соответствующей жестикуляцией. Освежите память, полистайте страницы истории, расскажите своим детям, кто ходил и к чему призывал под этими флагами. Мы таких перемен хотим? За примерами далеко ходить не надо, оглянитесь. Это не наш путь. И совсем уж не для наших детей и внуков. Да и, в конце концов, кто-нибудь может сформулировать и четко сказать людям, куда страну пытаются увести? Судя по всему, нет. Нет ни программы, ни даже представления о ней".

Людмила Нижевич добавила, что не будет человек, радеющий за будущее своей страны, уничтожать предприятия и организации, созданные руками своего народа. "Как бы ни хотелось отдельным очернить и извратить действительность, основная масса белорусов сделала свой выбор, и сегодня они заняты делом, работают, собирают детей в школу. И они живут в надежде на восстановление стабильности и спокойствия в стране. И мы, депутаты Палаты представителей, все это видим и знаем, потому что мы одни из них и всегда вместе со своими избирателями, - заявила она. - Что касается перемен... Мы на пороге новой пятилетки. Вместо махания флагами и бесцельного хождения по улицам давайте все вместе возьмем в руки перо и будем совершенствовать наше законодательство во благо каждого из нас, во имя нашей Беларуси".-0-

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