Депутат: в новогодние дни ни один ребенок не должен остаться без внимания

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новогодние дни ни один ребенок не должен остаться без внимания. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Марина Шкроб.

Депутат стала одним из инициаторов проведения новогоднего торжества для юных минчан в Президентской библиотеке Беларуси. По ее словам, парламентарии ежегодно участвуют в благотворительной акции "Наши дети", и 2020-й не стал исключением. "В эти дни все государственные органы, общественные организации, парламентарии поздравляют детей с новогодними праздниками. С одной стороны, никто не должен остаться без внимания в новогодние праздники. Потому что каждому из нас хочется чуда. А с другой стороны, очень хотелось бы, чтобы эта акция принесла детям какую-то пользу", - сказала Марина Шкроб.

Участниками праздника стали ученики средней школы №92 Минска. Это отличники учебы, призеры районных и городских конкурсов в творческих и спортивных дисциплинах. "Ребята посетили Президентскую библиотеку, где им в том числе показали раритетные издания. Конечно, подготовили новогоднюю программу с Дедом Морозом и Снегурочкой", - добавила депутат.

Ребят ждали не только сладкие, но и интеллектуальные подарки. "Мы для каждого из них подготовили книгу "Прогулки по Минску. Город, который выбирают дети". Очень надеемся, что это все порадует юных минчан. Возможно, такое мероприятие станет традиционным", - отметила Марина Шкроб.

Организаторами мероприятия наряду с Мариной Шкроб выступили Президентская библиотека Беларуси и Заводское районное г.Минска объединение организаций профсоюзов.-0-