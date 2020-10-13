Депутат: в обществе созрел запрос на эволюционные изменения и есть понимание необходимости диалога

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусском обществе созрел запрос на эволюционные изменения и присутствует четкое понимание необходимости конструктивного диалога. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Андрей Злотников по итогам заседания диалоговой площадки "Конституционное реформирование и партийное строительство", которое прошло в Мозыре.

Как рассказал парламентарий, в многочасовом мозговом штурме приняли участие ученые-правоведы, депутаты Палаты представителей и местных Советов Полесского региона, юристы, представители политических партий и общественных объединений, студенты. "Обсуждение продемонстрировало, что в обществе созрел запрос на эволюционные изменения и присутствует четкое понимание необходимости конструктивного диалога. Продуктивная дискуссия в таком формате позволила обсудить и сформулировать ряд предложений и идей по дальнейшему совершенствованию Конституции, законодательства в области политических партий, направленных на активизацию их деятельности, избирательного законодательства, перераспределения конституционных полномочий Президента, правительства, парламента и местных органов власти", - сообщил Андрей Злотников.

По его мнению, такой формат позволяет с одной стороны активизировать общественное обсуждение и действительно показывает, что вопросы социального развития обсуждаются гласно и открыто с привлечением компетентных экспертов и широких социальных слоев, а с другой стороны - позволяет сформулировать выверенные предложения для рассмотрения на Всебелорусском народном собрании, где будут определены ключевые направления развития страны.-0-