Депутат: в праздничные дни важно уделить внимание каждому ребенку

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси Людмила Макарина-Кибак и руководство РУП "Белтаможсервис" посетили социально-педагогический центр с приютом Первомайского района Минска во время благотворительной акции "Наши дети", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представители межпарламентского органа Беларуси и России и "Белтаможсервиса" впервые провели совместную благотворительную акцию. Вместе с пожеланиями счастливого Рождества и Нового года дети получили игрушки, сладкие подарки, а социально-педагогическому центру с приютом передали уличную игровую детскую площадку. Воспитанники совместно с педагогическим коллективом подготовили для гостей новогоднее поздравление - стихи собственного сочинения и театральное представление.

"Дети - это наше будущее, они заслуживают счастья. В Новый год каждому ребенку хочется, чтобы исполнились все его мечты и желания. В этот период особенно важно прийти к тем детям, которые чем-то обделены в силу жизненных обстоятельств и нуждаются во внимании. Сегодня мы решили устроить для них праздник во время акции "Наши дети". Конечно, о детях надо заботиться ежедневно, что и делает наше государство. Большое внимание уделяется здоровью и благополучию детей", - подчеркнула Людмила Макарина-Кибак.

Генеральный директор РУП "Белтаможсервис" Вадим Бабарикин отметил, что праздники очень важны для каждого человека, особенно в детстве. "С праздниками у каждого из нас связаны самые приятные ощущения, самые радостные и дорогие воспоминания. Поддержка, помощь и внимание в ходе новогодней акции "Наши дети" очень важны для ребят, оказавшихся в социально уязвимом положении. Участие в ней уже стало доброй традицией. Проводя акцию совместно с Парламентским собранием Союза Беларуси и России, мы придаем ей международный масштаб, вовлекаем в нее больше неравнодушных людей", - обратил внимание он.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством Христовым, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-