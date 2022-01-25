Депутат: в преддверии референдума развернут беспрецедентный общественный диалог

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в преддверии референдума развернут беспрецедентный общественный диалог. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотел бы отметить беспрецедентность той кампании, которая развернута в стране по работе с населением. Это общественный диалог, в который постепенно включаются все новые и новые группы наших граждан. Это очень важно, потому что мы обсуждаем предстоящий референдум и те изменения, которые нужно внести в Основной закон. Конституция - общественный договор между гражданами и властью. От того, насколько осознанно, с пониманием граждане придут на избирательные участки, чтобы принять участие в референдуме, зависит и результат", - сказал Валентин Семеняко.

Он подчеркнул, что все активные жители Беларуси имели возможность на всех этапах подготовки проекта Конституции высказать свое отношение к предлагаемым изменениям. "Очень важно, что на всех этапах подготовки мы советовались с нашими гражданами. Это можно проследить и по тому, как изменялись те новации, которые предлагалось внести. На первом этапе было предложено изменить 53 статьи, а по итогу - 83. Изменения выносились на общественное обсуждение, которое влияло на полученный результат", - обратил внимание депутат.

Белкоопсоюз сегодня проводит диалоговую площадку на тему проекта изменений и дополнений в Конституцию. В мероприятии участвуют активисты из числа работников аппарата Белкоопсоюза, областных и районных подведомственных организаций, а также учащаяся молодежь и студенты учреждений образования системы потребительской кооперации. "Потребкооперация активно работает с сельским населением, которому тоже важно понимать, что происходит в стране. В сельской местности большой интерес к предлагаемым изменениям", - отметил Валентин Семеняко.-0-