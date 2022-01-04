Депутат: в проекте Конституции за Беларусью закрепляется статус миролюбивого государства

4 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В проекте Конституции за Беларусью закрепляется статус государства, которое поддерживает миролюбивую внешнюю политику. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель Конституционной комиссии, председатель Пружанского районного Совета депутатов Николай Кудравец.

"Много прошло лет с окончания Второй мировой войны. Казалось, что никогда подобное не повторится, однако на планете появляются новые горячие точки. Беларусь - мирная страна, это подчеркивается в Конституции. В ее новую редакцию предлагается вписать, что Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств. Посыл в том, что мы помним историю, чтим память о войне и не допускаем нового кровопролития на нашей земле. Этим закрепляется статус государства, которое поддерживает миролюбивую внешнюю политику", - отметил Николай Кудравец.

Собеседник также обратил внимание на предлагаемые изменения в статью 15 Основного закона. В ней идет речь о том, что государство ответственно за сохранение историко-культурного, духовного наследия страны. В новой редакции статья может быть уточнена и дополнена фразой, что "государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны".

"Мы должны идти к тому, чтобы люди знали свою историю и уважали ее. Мы помним героизм народа в годы Великой Отечественной войны. Сохранение этой памяти важно в XXI веке. Ведь в некоторых странах искажается оценка героического подвига советского народа. Считаю, что это своевременная запись в новой редакции Конституции", - сказал депутат.

Николай Кудравец сослался еще и на статью 54 Конституции. "В ней подчеркивается, что каждый обязан беречь историко-культурное, духовное наследие и другие национальные ценности. А в новой редакции добавлено, что проявление патриотизма, сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа является долгом каждого гражданина Республики Беларусь. Правда должна передаваться из поколения в поколение. Если мы забудем нашу историю, то не сможем идти без ошибок в завтрашний день", - добавил собеседник.-0-