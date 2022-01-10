Депутат: важно, чтобы каждый гражданин почувствовал свою значимость при принятии обновленной Конституции

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мнение каждого белоруса важно при обсуждении проекта Конституции, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Александр Омельянюк, сообщает БЕЛТА.

"Преамбула Конституции начинается со слов: "Мы, народ, Республики Беларусь..." И очень важно, чтобы каждый гражданин нашей страны почувствовал, что он нужен, для того чтобы принять этот закон, что есть его слово, его мнение. Оно учтено", - сказал Александр Омельянюк.

По его словам, белорусы активно участвуют в обсуждении проекта Конституции. "Мы сейчас обсуждаем не законченную Конституцию, мы обсуждаем проект. Это очень важно, и мы надеемся, что во время встреч, которые сейчас проходят, мы также услышим какие-то новые идеи, новые предложения", - добавил депутат.-0-