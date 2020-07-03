Депутат: важно дорожить своей страной и ценить то, что имеешь

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольга Петрашова, комментируя текущую общественно-политическую ситуацию в стране, призвала ценить достижения суверенной Беларуси. Такое мнение парламентарий высказала корреспонденту БЕЛТА.

Ольга Петрашова отметила, что белорусский народ дорожит своей страной. "Важно уметь ценить то, что мы сегодня имеем. Уверена, что в Беларуси каждый, кто трудится и занимает активную жизненную позицию, имеет все возможности для самореализации", - сказала депутат.

Парламентарий подчеркнула, что за годы независимости Беларуси удалось добиться значительных достижений в самых разных сферах. Отдельно депутат остановилась на культуре и спорте. Она напомнила, что своеобразной визитной карточкой страны стала Национальная библиотека с ее богатейшим собранием книг, уникальные спортивные объекты, которые позволяют белорусам принимать соревнования международного уровня.-0-