Депутат Верховной рады призвал белорусов не совершать чужих ошибок

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат Верховной рады Украины Илья Кива призвал белорусов не совершать чужих ошибок и рассказал о возможных их последствиях. Своим мнением он поделился в эфире "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Украинцам преподнесли госпереворот как одно из достижений демократии и борьбы за права человека, за демократические процессы. Ведь это была слишком сладкая наживка, в которую поверили люди. Мы действительно хотели улучшить жизнь в нашей стране для наших детей. Но что в конечном итоге получили? Мы продали землю, ту землю, которая является нашей землей-матерью", - сказал Илья Кива.

Депутат предостерег белорусов: "Если вы работаете на БЕЛАЗе, это предприятие кормит вас и ваших детей, то завтра оно будет приватизировано. Потом будет обанкрочено. Таким образом они убирают конкурентов с рынка. Это все то, что произошло с нами. Уничтожено ОКБ Антонова, у нас нет больше авиастроения, судостроения. Сегодня наша страна разорвана ненавистью, пропитана злостью к другу к другу. На нашей земле шестой год рвутся бомбы. Мы потеряли часть территории. И этот весь хаос происходит только по одной простой причине, что за нашей страной в какой-то момент пришли и забрали наше будущее". -0-

Украинский политический обозреватель: призывы оппозиции направлены на развал экономики Беларуси "Это откровенный саботаж - разрушить экономику страны, сделать недовольным большинство населения, и чтобы уже это обездоленное недовольное население пошло и сносило власть", - сказал политический обозреватель Юрий Подоляка.