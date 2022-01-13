Депутат: внесение изменений в Конституцию необходимо для дальнейшего развития белорусского общества

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесение изменений в Конституцию необходимо для дальнейшего развития белорусского общества. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Игорь Комаровский на встрече с коллективом центрального аппарата Министерства транспорта и коммуникаций, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

В ходе мероприятия депутат остановился на основных предлагаемых изменениях и дополнениях. В частности, обсуждались вопросы перераспределения полномочий между органами власти в связи с появлением в обновленном варианте Основного закона такого института власти, как Всебелорусское народное собрание. Согласно проекту ВНС будет выполнять стабилизирующую и консолидирующую функции в обществе, гарантировать устойчивость системы органов государственной власти.

Как отметил Игорь Комаровский, вносимые изменения являются требованием времени и необходимы для дальнейшего развития белорусского общества. Многие из них связаны с реализацией социальной и молодежной политики, что является одним из приоритетов социально ориентированного государства.

Во встрече также принял участие министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. "Сегодня по всей республике широко обсуждаются предложения по изменению Конституции в рамках различных диалоговых площадок. Отрадно, что Министерство транспорта и коммуникаций является активным участником этого важного политического процесса", - подчеркнул руководитель ведомства.

В настоящее время в трудовых коллективах организаций, входящих в систему Минтранса, проходит активное обсуждение проекта Основного закона с участием представителей органов исполнительной и законодательной власти.-0-