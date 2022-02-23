Депутат: во многих странах нет даже подобного нашему закона об обращениях граждан и юрлиц

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. О важности внедрения единой автоматизированной системы в работу с обращениями граждан во время семинара по вопросам функционирования Единой (интегрированной) автоматизированной системы учета и обработки обращений граждан и юридических лиц, прошедшего на базе Центра информационно-коммуникационных технологий, рассказала заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Валентина Ражанец, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Депутат отметила, что сегодня одно из новшеств в работе с обращениями граждан - единая (интегрированная) республиканская автоматизированная система.

"Сегодня мы детально изучаем единую автоматизированную систему, чтобы затем корректно внести те нормы в законодательство, которые касаются работы этого сегмента, - рассказала депутат. - Будет создан личный кабинет, в котором человек сможет посмотреть свою переписку и полученные ответы. И в то же время и государственные органы, работающие с обращениями граждан, будут видеть картину обращений и какие решения по ним принимались. Я думаю, это позволит быстрее устранить те недочеты, которые ранее не позволяли решить эффективно тот или иной вопрос".

Валентина Ражанец отметила, что наше национальное законодательство по работе с обращениями граждан одно из самых прогрессивных в мире, но тем не менее время меняется, меняются технологии и вместе с ними должно совершенствоваться законодательство.

"Сейчас мы обсуждаем и готовим ко второму чтению закон об обращениях граждан и юридических лиц. Во многих странах нет даже подобных документов. Мы стремимся заложить основу эффективного общения граждан с органами власти в решении их вопросов", - отметила депутат.-0-