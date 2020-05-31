Депутат: все проблемы должны решаться мирным путем без вреда для независимости страны

31 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Все проблемы и трудности должны решаться мирным путем без вреда для независимости страны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольга Петрашова.

Депутат высказалась по поводу незаконных политических акций, которые сопровождают нынешнюю избирательную кампанию. "Уверена в том, что мирным путем обсуждений и дальнейшего совершенствования всех процессов можно успешно продолжать решать все возникающие проблемы и трудности. Чтобы не навредить многолетнему процессу сохранения независимости нашей страны, сберечь ее от чужого мнения и сторонних решений", - подчеркнула Ольга Петрашова.

В не самые легкие времена, связанные, в том числе, с эпидемиологической, экономической ситуацией во всем мире, депутат пожелала всем белорусам благоразумия, правильной оценки происходящего. "Хотелось бы также пожелать всем способности оценить по достоинству то лучшее, что уже есть с нами, чтобы не совершить опрометчивых действий под влиянием каких-либо людей или ситуаций", - добавила парламентарий.-0-