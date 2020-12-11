Депутат: Всебелорусское народное собрание - эффективный механизм народовластия

11 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание - эффективный, действенный механизм народовластия. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Николай Васильков.

Парламентарий обратил внимание, что проведение Всебелорусского народного собрания - ответственный, серьезный этап в жизни общества. На нем предстоит обсудить актуальные вопросы, определить стратегию развития на ближайшие годы и перспективу. "И сегодняшний интерес, активность, которые демонстрируют жители нашей страны при подготовке общенационального форума - и на диалоговых площадках, и в общественных приемных, и через направление инициатив, мнений в органы власти - в очередной раз подтверждают, что Всебелорусское народное собрание - это эффективный, действенный механизм народовластия", - подчеркнул Николай Васильков.

Он отметил, что положительные отклики у белорусов получило предложение Президента сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. "Это позволит делегатам, которые представляют все регионы страны, все социальные, возрастные группы, не только участвовать в принятии важных решений, но и в дальнейшем контролировать, как они реализуются", - считает Николай Васильков.

Парламентарий убежден, что, определяя пути развития страны, стратегические задачи и планы, важно не растерять накопленный за годы независимости положительный опыт. "В составе делегации Парламентского собрания Союза Беларуси и России я был на выборах президента Молдовы. И узнав, что мы из Беларуси, к нам подходили простые молдоване. Они позитивно отзывались о проводимом в нашей стране курсе, о развитии Беларуси в целом и различных отраслей в частности - сельского хозяйства, социальной сферы, промышленности. Люди высказывали недоумение, чем руководствуются сегодня отдельные граждане нашей страны, которые готовы уничтожить то, что создавалось годами, в угоду чужим интересам, разрушить спокойствие и мир, посеять хаос и смуту", - рассказал депутат.

По его мнению, сегодня как никогда актуальна консолидация общества. "Нам нужно вместе сделать все, чтобы преодолеть трудности и вызовы времени, сберечь мир и стабильность в стране", - заключил Николай Васильков.-0-

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