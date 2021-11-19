Депутат: всем фактам агрессии польских властей на границе необходимо дать правовую оценку

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всем фактам агрессии польских властей на границе необходимо дать правовую оценку, заявил журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Александр Маркевич, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, это нарушение существующих международных норм. По беженцам, которые находятся на нашей территории, были применены водометы, светошумовые гранаты, вещества с поражающим действием, угрожающие жизни и здоровью. Там находились несовершеннолетние, беременные женщины, пострадали журналисты. Среди пострадавших есть военнослужащие органов пограничной службы. И этому необходимо давать правовую оценку. Мы знаем, что Генеральной прокуратурой возбуждены уголовные дела по фактам, связанным с преступлениями против человечества, а также за пропаганду войны. Потому что мы видим заявления гражданских лиц, а также отдельных должностных лиц Польши, в которых они призывают к прямой агрессии против Беларуси. Конечно, мы должны реагировать в уголовно-процессуальном порядке на такие действия", - отметил Александр Маркевич.

Парламентарий отметил, что все материалы для дачи правовой оценки будут направлены во все международные организации, включая Организацию Объединенных Наций, Совет Европы и другие. "Мы видели, какую оценку дал генеральный секретарь ООН о том, что Беларусь не является источником и генератором условий для миграционного кризиса. И мы заинтересованы в том, чтобы эта ситуация разрешилась", - подчеркнул он.-0-