Депутат: заинтересованность всех слоев населения в принятии обновленной Конституции велика

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заинтересованность всех слоев населения в принятии обновленной Конституции очень велика, заявила корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Наталья Тарасенко.

"С моей точки зрения, принятие новой редакции Конституции - это исторический факт. Мы имеем возможность создавать обновленный Основной закон нашей страны. Каждый из нас, независимо от того, какую должность занимает, к какой конфессии принадлежит, какого он возраста, привнес в новую Конституцию свое видение будущей жизни. Тем более что каждый из нас думает о том, как с этим Основным законом будут жить его дети и внуки", - рассказала Наталья Тарасенко.

По ее словам, люди не безразличны к судьбе своей страны. "Мы очень много встречались с коллективами и сейчас продолжаем эту работу. Мне кажется, заинтересованность всех слоев населения в принятии этого закона очень велика. Все обсуждают, внимательно читают, очень много предложений поступало с мест. То есть никого равнодушным эта огромная работа просто не оставила, - отметила депутат. - И я думаю, что белорусский народ придет на участки для голосования для того, чтобы обозначить свою позицию, потому что именно здесь определяется сопричастность. То есть я - не просто человек, который живет на этой территории, я - еще человек, который делает эту жизнь. Поэтому думаю, что это будет очень интересная и активная фаза в развитии нашего государства, какой-то новый толчок, новое понимание той жизни, которую мы строим для всех нас, независимо от того, какие взгляды на эту жизнь у нас есть".-0-