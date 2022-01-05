Депутат: законодательная защита исторической памяти Великой Отечественной войны крайне важна

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законодательная защита исторической памяти Великой Отечественной войны крайне важна, заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Общественное обсуждение проекта обновленной Конституции" председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк.

"Несколько статей заложено в проекте Конституции, которые дают основания для развития мемориального законодательства. Мы, кстати, два мемориальных закона уже приняли. Законодательная защита исторической памяти Великой Отечественной войны крайне важна", - сказал Игорь Марзалюк.

Член Совета Республиканской конфедерации предпринимательства Николай Ладутько отметил, что именно на нас лежит ответственность за сохранение памяти о той войне. "Сегодня еще живы те люди, которые если не прямо, то косвенно знают от своих родителей, помнят о тех событиях, понимают. Создано мемориальное обрамление Победы и страданий белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. И сегодня мы берем на себя ответственность, что мы эту память сохраним и передадим последующим поколениям. Пройдут годы, но мы не забудем", - подчеркнул он.

"Очень правильно, что мы в Конституции прописываем эту защитную меру. Это защита наших поколений, память и дань уважения наших родителей, дедушек и бабушек, которые отстояли и передали нам нашу страну. И это защитная мера, чтобы мы эту память как предмет национальной гордости передали новому поколению, у которого, к сожалению, уже не будет возможности напрямую общаться с участниками и свидетелями тех событий. Это очень сильные, сакральные и трепетные вещи", - добавила аналитик Белорусского института стратегических исследований Алла Веруш. -0-

Фото Максима Гучека