Депутат: защита своего Отечества, семьи - святая обязанность каждого

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защита своего Отечества, семьи - святая обязанность каждого гражданина. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Игорь Мартынов, комментируя закон "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства".

Игорь Мартынов напомнил, что по Конституции защита Республики Беларусь - обязанность и священный долг ее гражданина. "Защита своего Отечества, страны, семьи - святая обязанность каждого гражданина, тем более мужчины", - подчеркнул он.

"Основная цель закона состоит в том, чтобы все граждане Беларуси, подлежащие призыву, выполняли свой конституционный долг", - отметил парламентарий.

Реализация закона позволит в том числе укрепить национальную безопасность страны. Беларусь - миролюбивое государство. "Но в любом случае мы должны быть готовы к тому, чтобы защитить свою землю", - резюмировал депутат.-0-